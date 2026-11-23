Ветеран СВО из Псковской области Никита Буравцов завоевал две бронзовые награды на Международном инклюзивном турнире «Кубок Чемпионов» в Ханты-Мансийске. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Никита Буравцов занял третье место в категории «Ветераны» и третье место по сумме трех попыток. В фонде отметили, что спорт занимает особое место в жизни ветеранов специальной военной операции: он помогает восстанавливать силы, преодолевать трудности, находить единомышленников и уверенно двигаться вперед.

Еще одним событием стал чемпионат России, где команда «Неваляшки» вошла в десятку лучших. Псковские спортсмены продемонстрировали упорство, командный дух и стремление к победе – в филиале «Защитников Отечества» назвали это ценным соревновательным опытом и важным шагом к новым достижениям.

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Кроме того, в Пскове состоялся турнир по коротким нардам.

Соревнования объединили любителей интеллектуального спорта, став площадкой не только для соперничества, но и для общения, обмена опытом и новых знакомств.

В филиале фонда «Защитники Отечества» подчеркнули, что важно, чтобы каждый ветеран мог найти занятие по душе, раскрыть способности и почувствовать уверенность в силах. Специалисты помогают защитникам находить возможности для тренировок и участия в соревнованиях и поддерживают их на пути к новым достижениям.