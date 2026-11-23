В Великолукском филиале ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория» завершены работы по установке новой системы вентиляции. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе комитета по ветеринарии Псковской области.

Система включает вытяжные и приточные установки, воздухонагреватели, фильтры и другое оборудование. Она напрямую влияет на безопасность работы с биоматериалом, точность исследований и соответствие нормативным требованиям.

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Вентиляция в лаборатории, как обратили внимание в комитете, должна обеспечивать несколько ключевых задач. Одна из них – поддержание стерильных условий, что критически важно для микробиологических и других исследований, где недопустимы даже микроскопические загрязнения. Кроме того, система контролирует воздухообмен: в разных зонах лаборатории – чистых помещениях, лабораториях, моечных и стерилизационных – должна обеспечиваться необходимая кратность обмена воздуха.

Еще одна задача вентиляции – удаление вредных веществ: в лаборатории используются различные реагенты, поэтому важно эффективно удалять запахи и возможные токсичные испарения. Также система поддерживает микроклимат: температура, влажность и скорость движения воздуха должны соответствовать санитарным нормам.