Псковская городская поликлиника открыла запись на бесплатное практическое занятие в «Школе психологического здоровья». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в медучреждении.

Занятие проведет психолог Наталья Андреева. Оно состоится 7 декабря в 18:00 по адресу: улица Кузбасской дивизии, 22, корпус Б, отделение медицинской профилактики, конференц-зал (Школа здоровья) на втором этаже. Вход бесплатный для всех желающих, но записаться необходимо через сообщения группы ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» – для этого нужно указать ФИО и дату рождения.

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На практическом занятии разберут, как стресс влияет на тело и почему усилием воли успокоиться не получается, научат дыханию животом, которое за две минуты подает мозгу сигнал о безопасности и снижает пульс, а также мышечному сбросу для избавления от физического стресса и боли и остановке навязчивых мыслей.

Каждый участник получит памятку «Как победить тревогу здесь и сейчас» с пошаговым планом быстрой помощи при внезапном страхе или панике и комплект карточек самопомощи «Что делать, если релаксация не получается» с разбором частых ошибок.