Российская актриса театра, кино и телевидения Мария Порошина посетила Псковскую область. Об этом сообщили в группе «Псково-Печерские паломники» в «ВКонтакте».

Как пишет ПАИ, актриса побывала на Талабских островах, в том числе на острове Залита, где посетила могилу и домик старца протоиерея Николая Гурьянова.

Также Мария Порошина побывала в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, посетив службу, которую возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Мария Порошина дебютировала в 1992 году в сериале «АБВГД Ltd.». Известность ей принесли роль Тамары Филатовой, супруги персонажа Фила в исполнении Владимира Вдовиченкова, в сериале «Бригада» (2002) и главная роль в сериале «Всегда говори „всегда“» (2003-2012). Широкую известность также принесли роли Светланы в дилогии Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), а также роль Юлии в фильме «Ёлки» (2010). Среди других заметных работ – роли в сериалах «По горячим следам», «Черная кровь», «Склифосовский», «Медиум».

Ранее Псков посетила российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица Екатерина Гусева. Она известна прежде всего ролью Ольги, жены Саши Белого, в культовом сериале «Бригада».