Причину смены номеров лицевых счетов за электроэнергию и способы передать показания без визита в офис объяснил жителям Псковской области губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, поводом стало большое число обращений на его прямую линию – люди спрашивают в том числе о передаче показаний и входе в личный кабинет.

Золотые киловатты. Почему псковичей испугали счета за электроэнергию Подробнее

Губернатор подчеркнул, что, с 26 октября «Псковэнергосбыт» перешел на новую систему «ДомРесурс» для усиления защиты данных – из-за обновлений у части клиентов изменился номер счета, и в офисах выросли очереди. Михаил Ведерников отметил, что вопросы можно решить онлайн. Новый номер счета есть в квитанции за октябрь, а также его можно получить на сайте els.pskovenergosbit.ru, введя старый номер.

В личном кабинете «ДомРесурс» регистрация проходит по номеру телефона или электронной почте – при необходимости эти данные помогут восстановить пароль.

Передать показания можно в приложении «ДомРесурс», на сайте domres.ru, через «Госуслуги Дом», в мобильном приложении банка и по телефону 8 (8112) 60-60-00.

«Берегите свое время и пользуйтесь цифровыми сервисами», – заключил глава региона.