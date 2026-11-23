25 студентов ПсковГУ получили сертификаты об окончании «Школы кадрового резерва студенческих советов „Моя общага“» – финал образовательной программы прошел в актовом зале на Некрасова, 24. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе вуза.

Учиться будущие члены студсоветов начали за три субботы до финала: занятия были рассчитаны на тех, кто живет в общежитиях, и посвящены работе в советах.

Всего обучение прошли более 50 студентов, а сертификаты и рекомендации получили 25 из них – эти документы позволят им войти в состав студсоветов своих общежитий.

Егор Дружинин рассказал студентам ПсковГУ о том, как идти к мечте Подробнее

Опытом со студентами поделились председатель СКС Северо-Западного федерального округа, эксперт направления СКС Профсоюза по вопросам студенческих общежитий Денис Федоров и специалист отдела по работе с иностранными обучающимися Федор Артюшков. На финале студенты подвели промежуточные итоги и обсудили планы.

Каждый студенческий совет в ближайшее время получит информационный стенд для новостей о своей работе, а также пройдут встречи с действующими советами и выпускниками школы – вместе они возьмутся за реализацию идей проекта.

Школа «Моя общага» реализована на грант Росмолодежи «вМесте».