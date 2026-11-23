Фестиваль кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза» пройдет 12 декабря в великолукском спорткомплексе «Стрелец». Об этом сообщается в группе центра компьютерного спорта «КиберЛуки» в соцсети «ВКонтакте».

Старт игр запланирован на 10:00, открытие фестиваля – на 13:00. В программе заявлены Dota 2, EA FC 27, ритм-симулятор Just Dance, лазерный бой, фиджитал-единоборства, фиджитал-баскетбол, гонки дронов в классе 75 миллиметров и конкурс косплея.

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Вход на фестиваль свободный для всех желающих старше 12 лет. Регистрация на Dota 2 закрывается 7 декабря, на остальные дисциплины – 9 декабря.

При большом количестве заявок организаторы проведут онлайн-отборочные.