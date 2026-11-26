Крытый спортивный зал появится на базе псковского стадиона «Машиностроитель» в следующем году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, отвечая на вопрос о развитии спортивной инфраструктуры региона, пишет Псковское агентство информации.

Поводом для обсуждения стало выступление баскетбольной команды Псковского гуманитарного лицея: она дошла до финала всероссийских соревнований «КЭС-Баскет» и приняла участие в III Международном суперкубке в Москве. Однако для тренировок и соревнований по игровым видам спорта школьного зала не хватает.

«Никогда из фокуса внимания не убирали этот вопрос, но всегда нужно учитывать финансирование. Напомню, что мы планировали вторую очередь модернизации стадиона «Машиностроитель», нам даже выделяли средства из федерального бюджета, но, к большому сожалению, нам пришлось отложить на будущее реализацию этого проекта», – сказал глава региона.

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Тем не менее, уже в следующем году предусмотрено создание крытого спортивного зала на территории городского стадиона. «Это будет спортивный зал, где можно будет заниматься футболом, волейболом и баскетболом, также на следующий год у нас в планах две умные площадки, поле, две площадки ГТО», – заметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что сейчас завершается подготовка: как только появится возможность предусмотреть лимиты, со следующего года начнется реконструкция бассейна «Барс» и строительство двух площадок центра адаптивного спорта.