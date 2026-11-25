6,1 км теплосетей и 31 котел заменили в Псковской области перед отопительным сезоном. Об этом «АиФ-Псков»» сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания по итогам парламентского часа с министром строительства и ЖКХ Ксенией Григорьевой.

На подготовку к зиме направили 208,673 млн рублей. Большую часть – 101,73 млн рублей – составила субсидия по госпрограмме модернизации коммунальной инфраструктуры. Еще 58,469 млн рублей выделили в виде дотаций, 49,242 млн – бюджетного кредита. Свои средства добавили муниципалитеты (67,629 млн рублей) и предприятия ЖКХ (214,022 млн рублей). К 1 ноября все 26 муниципалитетов получили паспорта готовности. Запасы топлива на 18 ноября выше нормы: уголь – 105,70%, дрова – 114,64%, мазут – 102,62%.

Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к зиме Подробнее

Особый контроль установлен за Плюсским, Себежским и Гдовским округами – там в прошлом сезоне были самые острые проблемы. В Пскове сегодня продолжается реконструкция котельной №9: первый котел заменили в прошлом году. Сейчас идет второй этап с тремя водогрейными газомазутными котлами, объект на пусконаладке.

После завершения сезона начнется третий, заключительный этап.

Депутат Антон Минаков отметил, что, несмотря на отчеты, жители жалуются на изношенные сети, аварии и воздушные пробки. Он предложил усилить требования к управляющим компаниям и защитить в бюджете статьи на ремонт теплотрасс.