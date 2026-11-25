С 1 января 2027 года жители Псковской области будут платить за капитальный ремонт на 15% больше. Такое постановление согласовали депутаты Законодательного Собрания региона на 4-й сессии сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает ПАИ.

Для домов с лифтами тариф вырастет на 2,22 рубля и достигнет 17,05 рубля за квадратный метр в месяц. В домах без лифта прибавка составит 1,95 рубля, а итоговая сумма – 14,92 рубля. Для сравнения, в 2026 году действуют ставки 12,97 и 14,83 рубля соответственно.

Министр строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева объяснила, что текущий взнос в три раза ниже экономически обоснованного. Проект разработан по требованиям Жилищного кодекса, рекомендациям федерального Минстроя и региональному закону. Дополнительный стимул – поручение заменить все лифты с истекшим сроком службы до 2030 года. Кроме того, дома, копившие средства на спецсчетах, перевели в общий котел регионального оператора, но денег там не хватает. На замену лифтов в этих домах требуется дополнительно 240 млн рублей.

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По расчетам, доля расходов на ЖКУ в их доходах не превысит установленный предел. В региональном Минстрое привели цифры: чтобы окупить средний капремонт дома без лифта (около 21,3 тыс. рублей за квадратный метр) за 45 лет, платить нужно примерно 39 рублей в месяц за метр. Сейчас жители вносят меньше трети от этой суммы.