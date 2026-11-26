В Пскове на фасаде здания Государственного объединенного историко-культурного и художественного музея-заповедника появилась мемориальная доска Николаю Фан-дер-Флиту – государственному и общественному деятелю Российской империи. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Доску установили на фасаде здания на улице Некрасова, 7. Именно с именем Фан-дер-Флита связано основание этого музея. Инициатором увековечения памяти выступило Псковское отделение Императорского Православного Палестинского общества.

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От имени депутатов гордумы в церемонии участвовал Юрий Бурлин.

Николай Фан-дер-Флит много сделал для народного образования Псковской земли, способствовал развитию сельской медицины и был попечителем Псковской учительской семинарии. Кроме того, он участвовал в создании общедоступного музея в Пскове и Псковского общества сельского хозяйства, председателем которого стал в 1894 году.