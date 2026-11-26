Прямая линия губернатора Псковской области завершилась – прием обращений закрылся вместе с программой в 20:00. Об этом Михаил Ведерников сообщил в МАХ.

По его словам, за весь период по всем каналам связи в общей сложности поступило 3452 обращения – жители Псковской области задали 5443 вопроса. Впервые в организации помогал искусственный интеллект, поэтому статистику удалось собрать сразу.

ИИ-помощник Ольга и волонтеры приняли 3161 звонок. Общее время разговоров составило 156 часов – в пересчете это 6,5 суток без перерыва. В среднем звонок длился 3 минуты, самый долгий – 25 минут. Позвонили 2014 человек с разных номеров, 575 из них звонили повторно. В 947 обращениях было обозначено сразу несколько проблем.

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Михаил Ведерников отметил, что последний день стал рекордным: 25 ноября волонтеры и Ольга приняли 746 звонков – больше, чем в любой другой день. Причем 470 из них поступили с 17:00 до 20:00, то есть непосредственно перед эфиром и во время него.

Отдельно губернатор поблагодарил волонтеров, команду ГТРК «Псков» и всех, кто обеспечивал организацию прямого эфира, а также каждого, кто позвонил, написал или прислал видеовопрос. «Все обращения зафиксированы и переданы в работу. Будем разбираться и искать решения», – подчеркнул Михаил Ведерников.