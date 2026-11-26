Власти Псковской области готовят заявку на федеральный конкурс «Малые города и исторические поселения» для дальнейшего благоустройства территории около Мирожского монастыря в Пскове. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября.

Псковичка предложила благоустроить Красноармейскую набережную – подход к монастырю, где, по ее словам, постоянно ездят машины и нет тротуаров для пешеходов.

«На территории около Мирожского монастыря за последние годы многое сделано. Это одно из любимых мест и жителей города, и наших гостей. Мы вместе с городом готовим заявку на федеральный конкурс «Малые города и исторические поселения». Там чуть больше 112 миллионов рублей. Рассчитываем, что заявка выиграет», – сказал глава региона, пишет Псковское агентство информации.

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Отдельно на вопрос об отсутствии тротуаров на Красноармейской набережной ответил глава Пскова Станислав Стармолотов. «Там действительно нет тротуаров. У нас разработан проект на реконструкцию Ольгинской набережной, но он достаточно капиталоемкий. Там не только этот участок. Общая стоимость – 1,2 млрд рублей. Можно подумать, как выделить его отдельно или предусмотреть в рамках содержания, но там стесненные условия, поэтому все-таки без проекта нам не обойтись», – сказал он.