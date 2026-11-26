Делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра страны Натальей Петкевич прибыла с рабочим визитом в Псковскую область в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Наталья Петкевич вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, вице-губернаторами Верой Емельяновой и Нинель Салагаевой, министром экономического развития Андреем Михеевым и министром культуры Илианной Петровой возложила цветы к Вечному огню.

В Псковской области обсудили паломнические проекты России и Беларуси Подробнее

Также они почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Затем делегация посетит несколько социальных и промышленных объектов, расположенных на территории Псковской области. В программе визита – технопарк «Кванториум Псков», социальный городок в Псковском районе и фабрика «Славянка».