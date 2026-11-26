Возможность запуска прямого авиасообщения между Псковом и Сухумом рассмотрят, если появятся свободные воздушные суда и подтвердится экономическая целесообразность такого маршрута. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, отвечая на соответствующий вопрос во время ежегодной прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, пишет Псковское агентство информации.

Жительница региона попросила добавить купейный вагон к беспересадочной группе Псков – Сухум и продлить курсирование прицепных вагонов хотя бы до конца сентября, а лучше до октября, а также предложила открыть прямой авиарейс между городами.

Михаил Ведерников пояснил, что на данный момент авиакомпании испытывают дефицит воздушных судов. Ранее регион договорился о 14 рейсах в неделю по маршруту Псков – Москва, однако из-за нехватки самолетов часть рейсов пришлось исключить из расписания. При этом власти стараются сохранить высокую частоту полетов.

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«Что касается рейсов в Абхазию, если будет возможность выделить дополнительные воздушные суда и будет экономическая целесообразность, так как часть полетов придется дотировать и Псковской области, мы, конечно, такую возможность рассмотрим, хотя бы в сезоне», – сказал губернатор.

Также глава региона высказался о продлении железнодорожного сообщения с Сухумом. По его словам, власти стараются расширять маршрутную сеть и благодарны РЖД за сотрудничество. «Если будет возможность продлить курсирование беспересадочных вагонов в Сухум, конечно, РЖД это сделает», – отметил Михаил Ведерников.