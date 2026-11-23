Солистка школы вокала Светланы Фетисовой «Соло» Василиса Фетисова стала обладательницей телевизионной награды федерального телеканала MUSIC BOX GOLD. Об этом сообщили в группе гимназии имени Софьи Ковалевской в социальной сети «ВКонтакте», передает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Выступление и съемки прошли в Москве 20 ноября в рамках телевизионного концерта-фестиваля «Счастье есть». Телеверсия выступлений будет транслироваться на телеканале в новогодние праздники. В эфире Василиса Фетисова также дала эксклюзивное интервью.

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Василиса Фетисова получила диплом победителя в номинации «За выразительный вокал и филигранную работу с нюансами» – она покорила сердца жюри исполнением песни «Love» (автор Keyshia Cole).

В гимназии пожелали Василисе дальнейших успехов и отметили, что федеральная награда стала подтверждением творческого роста великолучанки на высоком уровне.