Псковская область давно адаптировалась к ограничениям на границе с Эстонией и нашла альтернативные маршруты. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX, комментируя очередное решение Таллина.

По его словам, с 07:00 1 декабря (по эстонскому времени) приостанавливается работа всех эстонско-российских пограничных переходов и пересечение госграницы. Официальное уведомление уже получено. В нем говорится о неопределенном сроке. Правительство Республики обозначает шестимесячный период как обоснованный и необходимый.

«Опять хотели сделать хуже России, а по факту отыгрались на своих же гражданах», – отметил Михаил Ведерников. Он признал, что закрытые эстонско-российской государственной границы означают более сложную логистику и увеличение сроков доставки грузов, но подчеркнул: Псковская область приспособился к этой ситуации.

Приграничные территории Эстонии, по его словам, уже заявили о возможных убытках.

Губернатор напомнил, что подобный сценарий известен на примере Финляндии. Среди последствий для эстонцев он назвал утрату возможности путешествовать в Россию – в том числе оставлять здесь автомобили с номерами стран Евросоюза, говорить на любом языке мира и участвовать в деловых, культурных, спортивных и развлекательных событиях.

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«И, наконец, это наплевательское отношение к тем, у кого остались родственники в России. Перевезти их в Эстонию люди по понятным причинам не смогут – без знания языка, а главное, без желания поддерживать позицию местной власти», – обратил свое внимание Михаил Ведерников. По мнению главы региона, введенные ограничения приведут к еще более интенсивному движению в направлении Псковской области.

Губернатор охарактеризовал такой подход как характерный для эстонских властей: сначала сделать, а потом посмотреть через полгода, что получилось, и подумать.

«А мы по-прежнему готовы принимать у себя всех, кто разделяет наши ценности, и поддерживать в самый сложный период адаптации», – заверил он.