В городе Великие Луки произошло дорожно транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребёнок 2026 года рождения. Об этом сообщает телеграм канал «Псковская сводка. ПАИ».

Авария случилась на проспекте Гагарина у дома 111. Столкнулись автомобили Ford Focus и Renault Logan. Ребёнок находился в люльке на переднем сиденье. Травмы он получил из за срабатывания подушки безопасности.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали спасатели поисково спасательного отряда, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.