Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный обсудили развитие инфраструктуры региона. Ключевым вопросом встречи стало строительство дороги в деревне Хотицы, которое обеспечит удобную транспортную связь микрорайона с центром Пскова. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Реализация проекта ведётся в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и финансируется за счёт федеральной субсидии. В перечень работ входят строительство дороги в два этапа, обустройство ливневой канализации, пешеходной зоны и установка уличного освещения.

Как отметил Александр Ломакин, комплексный подход к развитию территорий способствует созданию условий для дальнейшего жилищного строительства. В будущем в микрорайоне планируют построить жильё более чем на 500 квартир и объекты социальной инфраструктуры. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».