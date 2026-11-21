Команда педагогов Гимназии № 29 города Пскова стала финалистом проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом изданию «АиФ-Псков» сообщили в администрации города.

Учителя успешно прошли окружные дистанционные полуфиналы и оценку профессиональных компетенций. В рамках подготовки к финалу команда разработала концепцию воспитательного события — его педагоги представят сегодня в одной из школ Москвы.

Всего в финал вышли 100 команд из 46 регионов страны. Имена десяти команд‑победителей объявят сегодня, 21 ноября, в Национальном центре «Россия» в Москве.