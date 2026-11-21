За прошедшие сутки в небе над Псковской областью средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат противника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере Макс.

Глава области подчеркнул, что «боевая работа продолжается», и призвал жителей сохранять бдительность. Особое внимание он обратил на опасность приближения к обломкам БПЛА: любые фрагменты могут представлять угрозу.

При обнаружении беспилотника или его частей власти просят незамедлительно сообщать максимально подробную информацию по телефону 112 либо на горячую линию: 8 (8112) 72 52 00.