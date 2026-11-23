Псковский штурман Маргарита Гребёнкина получила Кубок России по ралли в зачете 1600Н. Об этом сообщает промоутер соревнований ASMG, пишет ПАИ.

Церемония награждения по итогам сезона прошла в Москве в рамках Gala rally party. Маргарита Гребёнкина стала обладательницей национального кубка в зачете 1600Н.

Заключительный этап – ралли «Альметьевск» – экипаж псковского штурмана и пилота Александра Становова из Ярославской области завершить не смог: за 1,5 км до финиша машина сошла из-за поломки коробки передач. Однако накопленных за сезон баллов Гребёнкиной хватило, чтобы сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице.

Финал Кубка России по ралли пройдет в Пскове в 2027 году Подробнее

В течение сезона экипаж выиграл ралли «Белые Ночи» и «Пушкинские Горы», стал серебряным призером ралли «900 озер» и бронзовым – гонки «Голубые озера». Для Маргариты Гребёнкиной это второй крупный трофей в карьере: в 2023 году она становилась чемпионкой России по ралли в зачете R2.

Сама спортсменка назвала победу командной заслугой, отметив значительный рост скорости экипажа по сравнению с чемпионским сезоном. Награды получили более 40 сильнейших российских спортсменов, члены команд и организаторы соревнований.