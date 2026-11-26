В Великих Луках завершается реконструкция кольцевого водовода на участке от дома №43 по улице Заводской до проспекта Октябрьского. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Псковской области.

Работы идут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств из федерального бюджета. Общая протяженность аварийных участков – 2510 метров. Все абоненты будут переключены на новый водовод.

В Великих Луках обновляют аварийные участки кольцевого водовода Подробнее

Первый участок – от дома №43 по улице Заводской до улицы Щорса (740 метров) – проложен по застроенной территории. Второй – от улицы Запрудной до проспекта Октябрьского (1770 метров) – проходит по незастроенной местности и пересекает три подъездных железнодорожных пути. Также по проекту обустраивают 14 новых сборных железобетонных колодцев. Прокладка ведется методом горизонтально-направленного бурения. Уже проложено 2504 метра трубопровода из 2510 по проекту.

На сегодняшний день работы идут в штатном порядке, для оперативного решения вопросов при администрации города работает специальная рабочая группа.