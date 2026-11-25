В Великих Луках началась подготовка к новогодним и рождественским праздникам – в городе приступили к монтажу праздничной иллюминации и декоративных элементов, которые помогут создать особую атмосферу и подарят жителям и гостям города новогоднее настроение. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в администрации города.

В рамках оформления на городских улицах и общественных пространствах установят 350 световых консолей, 48 из которых новые, а также световые растяжки на проспекте Ленина. Кроме того, предусмотрена установка гирлянд на городских деревьях, которые станут дополнительным украшением улиц и общественных территорий.

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В разных частях города разместят 27 малых архитектурных форм, которые дополнят праздничное оформление и создадут единое новогоднее пространство.

Работы по монтажу праздничных конструкций и иллюминации планируется завершить до понедельника, 7 декабря. Постепенно город преображается, приближая атмосферу самого волшебного времени года: совсем скоро улицы и общественные пространства Великих Лук засияют праздничными огнями и будут готовы встречать Новый год.