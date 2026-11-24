Псковский музей-заповедник опроверг появившуюся в средствах массовой информации данные о том, что объект культурного наследия «Дом-музей В. И. Ленина» (Домик «Искры») принадлежит ему. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в учреждении культуры.

В Псковском музее подчеркнули, что в полной мере разделяют озабоченность судьбой исторического наследия Псковской области, однако решение хозяйственных и финансовых вопросов по Дому-музею В. И. Ленина находится вне его компетенции.

По данным музея, в обращении коммунистов к председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадию Зюганову указано, что здание входит в структуру Псковского музея-заповедника. Однако в соответствии с актуальными данными реестров и структурой подведомственности учреждений культуры Псковской области Псковский музей-заповедник, являясь федеральным учреждением культуры, не владеет правами на здание по адресу: Псков, переулок Искры, дом 5.

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Указанный объект культурного наследия находится в оперативном управлении Государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник». На сайте этого учреждения, в частности, отдел «Дом-музей В. И. Ленина» значится как действующий музейный объект.

Поскольку Псковский музей не имеет ни вещных прав на здание, ни полномочий по распоряжению бюджетными средствами, он не может нести ответственность за текущее техническое состояние объекта или инициировать работы по нему.