Сотрудники отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову эвакуировали 10 жильцов из горящего многоквартирного дома №4 на улице Народной. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании квартиры на первом этаже. Прибыв на место, инспекторы увидели клубы дыма, вырывающиеся из жилого помещения.

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Оценив обстановку, полицейские решили самостоятельно приступить к эвакуации жильцов из соседних квартир. Они незамедлительно начали поквартирный обход первого и второго этажей, простукивая двери и подавая команду «Пожар!». Благодаря этому удалось вывести 10 человек из квартир, соседних с эпицентром возгорания.

Когда сотрудники убедились, что жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, они приступили к организации дорожного движения – чтобы не допустить граждан к опасным участкам и обеспечить беспрепятственный проезд специальных автомобилей.