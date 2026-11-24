В деревне Родина Псковского района завершен первый этап благоустройства набережной. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем канале в мессенджере MAX.

По ее словам, проект стартовал весной. Его поддержали более 3 300 голосов жителей, а работы шли по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Главная цель – сделать удобный и безопасный спуск к реке Великой вместо необустроенного, а также создать зону отдыха со скамейками и урнами.

Наталья Федорова отметила, что территория набережной сложная и большая по своей площади, поэтому благоустройство разбили на этапы. За этот сезон специалисты укрепили и забетонировали подпорную стенку, отделяющую верхнюю площадку от склона у реки, установили перильное ограждение, скамейки и урны, провели озеленение и вымостили плиткой дорожку, ведущую к реке в границах первого этапа.

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Накануне глава района вместе с депутатом муниципального Собрания Александром Ивановым проконтролировала работы. Отдельные замечания переданы подрядчику для устранения. Также обсудили продолжение проекта «Дорога к Великой»: инициативная группа готовит заявку на региональный конкурс инициативных проектов.

Одним из важных факторов является поддержка людей, желающих позитивных перемен. Для участия в проекте жители могут обратиться в Родинский Доме культуры, где проходит сбор подписей и обсуждается наполнение проекта, уточнила она.