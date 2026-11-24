Трехлетний мальчик выпал с третьего этажа многоквартирного дома на Октябрьской улице в Тямше Псковского района, сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.

Пострадавшего обнаружила женщина. Перед этим она услышала плач. Женщина вызвала экстренные службы, а после оказала до их прибытия необходимую помощь.

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Мальчика с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, бригада медицины катастроф и спасатели АСС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.