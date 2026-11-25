В Псковской области в целях предотвращения распространения ОРВИ закрыты шесть классов в шести школах и две группы в двух детских садах. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

С 16 по 22 ноября в Псковской области зарегистрировали 3 617 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 63,2%. В Пскове выявили 1 526 случаев ОРВИ – 42,2% от общего количества по региону.

За неделю с симптомами ОРВИ госпитализирован 41 человек.

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Среди положительных «находок», как отметили в Роспотребнадзоре, преобладали вирусы негриппозной этиологии, при этом зарегистрировано два случая гриппа.

Мониторинг заболеваемости ОРВИ ведомство проводится еженедельно.