В Великие Луки впервые доставят ковчежец с частицей мощей святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Принесение состоится 27 ноября по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы в рамках проекта «100 лет любви батюшки Иоанна». Мощи будут пребывать в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук с 27 по 29 ноября.

Собор будет открыт в период с 07:30 до 18:00 и во время богослужений. Перед ковчегом каждый час будут совершаться молебны, записки принимаются в свечной лавке.

Торжественная встреча частицы мощей состоится в пятницу, 27 ноября, перед Божественной литургией, которую совершит епископ Варнава.

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Проводы мощей пройдут в воскресенье, 29 ноября, после Божественной литургии.

Святитель Иоанн Милостивый – Патриарх Александрийский, которого Церковь прославила за необыкновенное милосердие и заботу о самых обездоленных. Сегодня он считается покровителем всех обиженных и находящихся в трудных обстоятельствах.

Святитель был небесным покровителем одного из старейших священников Русской Православной Церкви и клирика Великолукской епархии иеросхимонаха Иоанна (Миронова). Именно в день памяти святого, 25 ноября 1926 года, 100 лет назад, Иоанн Миронов родился и принял Святое Крещение. Мощевик со святыми мощами подарили отцу Иоанну его духовные чада — его принесут в Великие Луки из кельи в строящейся обители в честь иконы Божией Матери «Милостивая» в деревне Вехно.