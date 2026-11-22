Через пункты пропуска на границе в Псковской области с января по октябрь 2026 года поступило 22,3 тысячи тонн животноводческой продукции из 54 стран мира. Все партии проверили инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего на территорию Псковской области привезли рыбы и рыбопродуктов – 10,1 тысяч тонн. Далее идут молоко и молочные продукты – 6,1 тысяч тонн, мясо и мясопродукты – 3,9 тысячи тонн и прочая готовая продукция – 2,2 тысячи тонн.

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Отдельно в регион поступили корма и кормовые добавки – 113,4 тысяч. тонн, а также сырье животного происхождения – 14,1 тонны. Для ветеринарного применения ввезли 2,8 млрд доз вакцин и лекарственные средства – 371,8 тонны и 14,3 тысяч литров.

По итогам ветеринарного контроля товары, соответствующие требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза, направили грузополучателям.