В Псковской области стартовало народное голосование ежегодного регионального конкурса «Лучший медицинский работник года – 2026». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, в конкурсе принимают участие 37 сотрудников государственных медицинских организаций Псковской области. Десять победителей, набравших наибольшее количество голосов, получат дипломы и сертификаты на сумму 200 тысяч рублей. В этом году выплата увеличена на 50 тысяч рублей, отметил губернатор.

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«Предлагаю принять участие в голосовании и поддержать врачей, средних медицинских специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье пациентов – в больницах, поликлиниках, диспансерах, спешат на вызовы скорой помощи», – подчеркнул Михаил Ведерников. Отдать голос можно до 18:00 27 ноября на сайте – konkurs-med.pskov.ru.