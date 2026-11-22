В воскресенье, 22 ноября, у торгового центра «Империал» в Пскове работает мобильный пункт Военного комиссариата города. Об этом глава Пскова Станислав Стармолотов сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, в мобильном пункте можно узнать о заключении контракта в мобилизационный людской резерв: резервистам предстоит служить в регионе в составе мобильных огневых групп и защищать объекты критической инфраструктуры.

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Пункт принимает до 18:00, отметил глава Пскова. Также там работают представители мобильных огневых групп и АНО «Дружина», специалисты военкомата.

«Ваша готовность защищать родной край – это важная опора для стабильности и спокойствия жителей Псковской земли», – отметил Станислав Стармолотов.