Псковская областная клиническая больница расширила возможности кабинета трансфузионной терапии за счёт установки современных аппаратов для плазмафереза — метода экстракорпоральной очистки крови. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в медучреждении.



В ходе процедуры из кровотока удаляется плазма с накопленными токсичными и патологическими компонентами, что востребовано в лечении ряда серьёзных состояний.



Многолетний опыт работы кабинета трансфузионной терапии в ПОКБ дополнен технологическим обновлением: новые аппараты обеспечивают повышенную безопасность благодаря встроенным системам контроля, а также позволяют проводить очистку более точно и щадяще. Это способствует снижению нагрузки на пациента и сокращению времени проведения процедуры.



Показания к плазмаферезу включают аутоиммунные заболевания, тяжёлые аллергические реакции, выраженные кожные патологии, интоксикации различной природы, нарушения липидного и углеводного обмена. Решение о назначении процедуры принимает врач — терапевт, невролог, дерматолог, аллерголог или другой профильный специалист — исходя из клинической картины и показаний.



Для уточнения информации и записи на консультацию следует обратиться в контакт-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00. Проведение плазмафереза возможно только по направлению лечащего врача.

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