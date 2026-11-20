Две индексации страховых пенсий ждут жителей Псковской области в следующем году. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

Как отметили в ведомстве, первая пройдет с 1 февраля – на 6,8%. Раньше повышение назначали с 1 января. Вторая индексация запланирована на 1 апреля – на 3,3%.

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В феврале также вырастет надбавка по уходу за людьми старше 80 лет и теми, у кого есть инвалидность I группы. Социальную пенсию, как и прежде, поднимут с 1 апреля.

Никаких заявлений и визитов в клиентские службы, как уточнили в ведомстве, не потребуется. Социальный фонд России проведет все повышения автоматически.