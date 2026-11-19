Шесть лет колонии получил житель Санкт-Петербурга за смертельное ДТП в Пушкиногорском районе. За рулем он находился в нетрезвом виде. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина ехал вместе с пассажиркой, которая находилась на переднем сидении, на своем автомобиле по грунтовой дороге со стороны пушкиногорской деревни Салтаново в сторону трассы М-20 «Санкт-Петербург – Невель». Повернув направо, он выехал на встречную полосу движения главной дорогу, где столкнулся с автобусом, который следовал во встречном направлении. От полученных травм пассажирка погибла.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В суде житель Санкт-Петербурга раскаялся в содеянном, извинился перед дочерью погибшей, а также согласился с предъявленными ему исковыми требованиями.

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Пушкиногорским районным судом не установил обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в числе смягчающих – признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие инвалидности. Мужчину отправили на шесть лет в колонию-поселение.

Петербуржца также на два года лишили права заниматься деятельность, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств.

Приговор суда не вступил в свою законную силу и может быть обжалован.