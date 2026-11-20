Преподаватель гимназии №29 Пскова Татьяна Ильина получила «серебро» XI международной премии «История в школе: традиции и новации – 2026». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, учитель вошла в число 24 победителей из 8 федеральных округов. Награды в Москве вручали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сопредседатель РИО Константин Могилевский и замминистра просвещения Ольга Колударова. Всего на конкурс заявились 578 учителей из России и зарубежных стран.

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Михаил Ведерников отметил, что в этом году педагогам предложили тему применения искусственного интеллекта в преподавании истории России. Организаторы рассчитывают, что представленные материалы пригодятся учителям по всей стране.

Губернатор напомнил, что премию с 2016 года проводит фонд «История Отечества» при поддержке Российского исторического общества и Министерства просвещения РФ.

Отдельно глава региона поздравил Татьяну Ильину с высокой оценкой ее мастерства.