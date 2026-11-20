Очевидцы жестокого обращения с животным на улице Ижорского Батальона в Пскове планируют подать заявление в полицию. По их словам, вечером 18 ноября с балкона третьего этажа хозяйка выбросила свою собаку. Об этом сообщает ПАИ.

Свидетели рассказали, что все произошло внезапно: сначала был слышен хлопок, затем визг собаки и звук закрывающейся изнутри двери балкона. Поначалу показалось, что питомца просто выгнали на балкон, но потом стало ясно, что на земле оказалась собака, которая тут же убежала. Поиски очевидцев оказались безуспешны.

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«Сразу даже не поняли, что собака на земле, а потом она поднялась и сразу убежала за угол дома. Рядом с этим домом темень непроглядная. Фото дома у меня было сделано в 19:37, сразу после того, как на балкон вышла «хозяйка» собаки.

То есть сам инцидент произошел примерно в 19:34», – рассказала псковичка.

Согласно последней информации, пса зовут Тимоша. Хозяйка привела животное к одной из девушек на работу и оставила. С питомцем все хорошо. «Малыш активный, видимых травм нет, кушает нормально», – отметила псковичка. Пса сегодня отвезут в ветклинику.