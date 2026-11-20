За десять месяцев 2026 года, с января по октябрь, сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз немаркированных табачных изделий на 114 млн рублей. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западного транспортного управления.

За это время возбудили 16 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ. Из незаконного оборота, как уточнили в ведомстве, изъято более 762 тысяч пачек сигарет без маркировки средствами идентификации и акцизными марками Российской Федерации.

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В 2025 году по фактам незаконного перемещения немаркированной табачной продукции из Беларуси, выявленным оперативными подразделениями и мобильными группами, возбудили семь уголовных дел. Тогда пресекли ввоз более 311 тысяч пачек сигарет без маркировки и акцизных марок стоимостью свыше 41 млн рублей.

Мобильные группы таможни круглосуточно патрулируют дороги области рядом с российско-белорусской границей и останавливают машины для проверок. Табачная продукция занимает значительное место среди предметов правонарушений на протяжении последних пяти лет, и нарушители не оставляют попыток незаконного ввоза.