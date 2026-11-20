Более 72% жителей Псковской области доверяют избирательной системе региона. Такие данные социологического исследования по итогам Единого дня голосования представил председатель Избирательной комиссии области Игорь Сопов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, люди приходят на участки, потому что считают свой голос важным, а участие в выборах – ключевым конституционным правом. «Это показатель внутренней ответственности граждан», – отметил Михаил Ведерников.

Дистанционное электронное голосование, относительно новая для региона возможность, тоже вызывает доверие: за ДЭГ выступают 66% избирателей. Прозрачности процессу добавляют наблюдатели от Общественной палаты и политических партий, а также система видеонаблюдения, которая работает на каждом участке с 2020 года.

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Еще 80% жителей Псковской области удовлетворены информированием о выборах – доступная и понятная информация тоже работает на явку, подчеркнул губернатор.

В настоящее время идет формирование нового состава избиркома.

Задача – придать процессу максимальную открытость и прозрачность, а также сохранить преемственность: именно новому составу, который приступит к работе в декабре, предстоит готовить выборы президента в 2030 году. Михаил Ведерников пожелал Избирательной комиссии Псковской области успехов в этом ответственном деле.