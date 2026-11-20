В Псковской области насчитывается 9578 енотовидных собак – это почти втрое больше, чем лисиц (3489 особей). Об этом «АиФ-Псков» сообщили в Полистовском заповеднике.

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) – хищник среднего размера из семейства псовых и яркий пример биологической инвазии: историческая родина вида – юг Азии.

На северо-западе России животные впервые появились в 1930-х годах в результате транслокаций – преднамеренного перемещения вида человеком. Зверей выпускали в природу с целью «обогащения» фауны: мех енотовидной собаки представлял серьезный экономический интерес.

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По данным пресс-службы Полистовского заповедника, благодаря высокой экологической пластичности вид прочно вошел в местные экосистемы и численно превосходит аборигенных псовых – волка и лисицу. Среднемноголетняя численность волка в Псковской области составляет 257 особей, лисицы – 3489, енотовидной собаки – 9578.

Несмотря на серьезный биологический успех вида в Европе, цена выживания в дикой природе остается высокой. По данным исследований, в Псковской, Вологодской и Тверской областях общий уровень травматизма зверей превышает 43% – в основном из-за агрессивных межвидовых контактов с барсуком и лисицей в результате конкуренции за норы. До трехлетнего возраста доживает только 9% енотовидных собак.