Административный протокол составили на 35-летнюю жительницу Калининграда, которая устроила дебош на борту самолета, летевшего в Псков. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Наряд полиции вызвали на стоянку воздушного судна в аэропорт Пскова. Во время полета пассажирка ругалась матом, размахивала руками, хватала бортпроводницу за горло и не реагировала на замечания представителя авиакомпании и других пассажиров.

Великолучанин получил семь суток ареста за дебош в суде Подробнее

Женщину доставили в дежурную часть для разбирательства. В отношении нее составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).