В Пскове запустят пилотный проект «Рейтинг управляющих компаний» – такую инициативу Народного фронта поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, работа с обращениями жителей, поддержка бойцов и итоги уходящего года обсуждались с руководителем регионального отделения Народного фронта Виктором Остренко. Глава региона обратил внимание на то, что организация стала настоящим мостом между властью и людьми: она не только участвует в решении общественно значимых проблем, но и предлагает конкретные инициативы.

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Одно из направлений – совместная отработка вопросов, поступающих на прямую линию президента. Как подчеркнул Михаил Ведерников, в движение приходит все больше неравнодушных псковичей, их общие дела объединяют людей и приносят пользу и региону, и бойцам на передовой.

«Рейтинг управляющих компаний», по словам губернатора, сделает работу УК прозрачнее и ответственнее, а людям покажет, что выбор и смена управляющей компании – в их руках. Глава региона поблагодарил команду Народного фронта за неравнодушие и сплоченность и пожелал успехов обновленному составу, отметив, что власть открыта к конструктивным предложениям.