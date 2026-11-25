В Пскове подготовят специальный рождественский маршрут, который объединит праздничные вертепы у храмов, сувенирные магазины и рестораны с тематическим меню. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM) рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, пишет ПАИ.

По ее словам, Псковская епархия готовит тематические зоны в формате вертепов возле храмов в центре Пскова. В маршрут также включат сувенирные магазины, где можно будет приобрести продукцию под брендом «Рождество начинается здесь», и несколько ресторанов, которые разработают специальное праздничное меню.

Для него в Псковской области собирают традиционные рецепты из деревень.

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К этой работе привлекают сельские дома культуры, которые выступают хранителями местных кулинарных традиций. Собранные рецепты обсудят с рестораторами, чтобы включить новые блюда в рождественское меню кафе и ресторанов.

Еще одним событием праздничной программы станет традиционное шествие с участием не менее 600 человек из творческих коллективов региона. Как отметила Ольга Тимофеева, в этом году его планируют сделать масштабнее и провести по новому маршруту: через парк Строителей и украшенные мосты к рождественской ярмарке в Финском парке.