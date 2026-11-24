В Пскове продолжается реконструкция второй очереди котельной №9 с заменой трех водогрейных газомазутных котлов – объект перешел к пусконаладочным работам, сообщили «АиФ-Псков» в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Мероприятия реализуются в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета. Подрядчик выполнил внушительный объем работ: новый котел доставлен на площадку в полном объеме, произведен демонтаж старого, отремонтированы каркас и фундамент котла.

Завершены работы по монтажу системы мазутоснабжения, смонтированы конвективная часть, шибер, экранные поверхности, сетевые и вспомогательные трубопроводы. Выполнены обмуровочные работы и гидравлические испытания.

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Помимо этого, подписана исполнительная документация по разделам водоотведение и водоснабжение, завершены продувка и опрессовка газопроводов.

Сейчас идет сборка щита питания котла, ведется монтаж электрической части и газового оборудования. Выполняется изоляция вспомогательных трубопроводов, подрядчик приступил к пусконаладочным работам, готовится исполнительная документация по разделам газоснабжение, тепломеханические решения и топливоснабжение.

Объект готовится к запуску. Как отметили в министерстве, уже совсем скоро один из самых крупных источников теплоснабжения региона заработает в полную силу.