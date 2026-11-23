В Региональном Доме молодежи проходит Слет молодежных советов Псковской области – 2026. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в министерстве молодежной политики региона.

Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодежь и дети». На торжественной церемонии открытия слета перед участниками выступил министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

По его словам, большая задача – создать условия, чтобы каждый молодой человек мог реализовать себя, в том числе внутри своего предприятия. Важно, чтобы молодые люди развивались не только как профессионалы, но и как основа крепкой российской семьи.

Министр молодежной политики Псковской области отметил, что часто в 22-23 года, начиная самостоятельный путь, ребята сталкиваются с тем, что реальность оказывается сложнее ожиданий, и задача власти – вовремя поддержать их, чтобы они чувствовали сопричастность к общему делу и видели реальные возможности для самореализации.

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«Мы должны делать все, чтобы наша страна была по-настоящему суверенной на многие годы вперед. И вся линейка проектов Росмолодежи – от программы „Больше, чем путешествие“ и форумов до грантовых конкурсов – доступна каждому из вас для построения своей карьерной траектории», – сказал Дмитрий Яковлев.

Он также добавил, что молодежные советы – это мощный ресурс, и выразил уверенность, что слет станет площадкой, где молодые лидеры смогут сесть за один стол и совместно спроектировать реальные проекты, которые будут работать на общую цель.

Программа рассчитана на два дня – 23 и 24 ноября. Предусмотрены групповые проектные сессии, экспертные выступления по корпоративной молодежной политике, командообразующие и коммуникационные активности. В смешанных командах молодые специалисты пройдут весь путь от идеи до создания дорожной карты. Эксперты расскажут о корпоративной молодежной политике и инструментах вовлечения сотрудников.

Для участников регионального «Слета молодежных советов» проведут пленарную сессию «Молодежь как драйвер развития региона» и представят доклад «Карта инициатив как поле возможностей развития молодежных советов», основанный на результатах опроса. Также запланирован практический мастер-класс по генерации и запуску инициатив.