Великолукский городской суд заключил под стражу на два месяца 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство сожительницы. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

21 ноября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из гаражей Великих Лук, в ходе конфликта с сожительницей совершил действия, направленные на ее убийство. Мужчина облил потерпевшую горючей жидкостью и поджег ее зажигалкой.

В результате возгорания женщина получила множественные термические и химические ожоги общей площадью около 20%, включая глубокие поражения.

В Псковской области с начала года произошло 46 поджогов Подробнее

Жизнь потерпевшей удалось спасти благодаря своевременной госпитализации.

Действия великолучанина квалифицированы следственным органом по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Великолукский суд согласился с доводами следствия о необходимости изоляции обвиняемого от общества.