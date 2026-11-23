В Пскове объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. К участию приглашают предпринимателей, организации и активных жителей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, главное условие для участников – использовать элементы брендбука двух проектов: «Рождество начинается здесь» или «Псков – город Рождества». Михаил Ведерников отметил, что это не только возможность украсить витрину, фасад, двор или общественное пространство в едином стиле, но и шанс заявить о себе, стать частью городского маршрута, попасть в объективы туристов и побороться за денежные призы.

Призовой фонд распределен так: 500 тысяч рублей за первое место, 250 тысяч рублей – за второе и 100 тысяч рублей – за третье. Для представителей бизнеса предусмотрены три номинации: магазины и сервисы, гостиницы и рестораны, социальные объекты.

Активные жители могут заявиться в специальной номинации «Народная инициатива».

Губернатор добавил, что новогоднее оформление – не просто декор, а вклад в атмосферу города и настроение жителей и гостей. Улицы Пскова уже преображаются: идет монтаж новых гирлянд и световых консолей, в чем помогает национальный проект «Туризм и гостеприимство». «Давайте вместе сделаем любимый город по-настоящему сказочным – с сияющими витринами, уютными дворами, нарядными фасадами, елками и инсталляциями. Рождество начинается здесь. И начинается с нас», – заявил глава региона.