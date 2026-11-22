46 бойцов Великой Отечественной войны захоронили на братском кладбище в деревне Турки-Перевоз Невельского муниципального округа. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики Псковской области.

Останки обнаружили поисковики объединения «Псковский рубеж».

Помимо 46 защитников, которым удалось вернуть погребение, поисковая работа позволила установить имя еще одного солдата, ранее числившегося безымянным.

Останки 81 бойца захоронили в Псковской области по итогам Вахты Памяти Подробнее

Проститься с военнослужащими в тот день пришли юнармейцы и учащиеся невельского колледжа. Школьники оставили на могиле алые гвоздики, а для студентов участие в памятной церемонии стало погружением в историю родного края.

«Вечная слава героям. Вечная память», – подчеркнули в министерстве.