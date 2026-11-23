В Пскове готовятся украшать город к Новому году и Рождеству в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Об этом глава города Станислав Стармолотов сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, преобразятся пешеходный и Советский мосты, Финский парк, ряд участков центра Пскова. Советский мост украсят объемным еловым «поясом» и светодиодной «баской» из гирлянд с новогодними шарами и блестящими подвесными снежинками.

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Станислав Стармолотов отметил, что пешеходный мост у стен Троицкого собора, по плану, нарядят в еловое обрамление с мерцающей гирляндой, рождественскими звездами и красными бантами, светодиодными фигурами ангелов. Центр Пскова оформят фигурными уличными консолями со звездами и блестками разных форм.

«Вместе создаем зимнее чудо для Псковичей и гостей нашего города», – заключил он.